Європейський парламент рекомендував Раді ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Резолюція була схвалена під час пленарного засідання сьогодні, 8 червня.

Резолюцію підтримали 438 депутатів, 65 виступили проти й 94 - утримались.

Європарламент закликає надати Україні статус кандидату на вступ до ЄС "як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України". Також він рекомендував "без зволікань" надавати зброю нашій країні у відповідності до потреб, які висловлює наша влада, використовуючи інструмент підтримки миру, координаційний центр й двосторонні угоди між Союзом та Києвом.

Також Європарламент наголосив:

що Україна в праві самостійно обирати для себе альянси без жодного зовнішнього втручання;

на важливості розслідувати воєнні злочини, які скоїла росія під час війни проти нашого народу;

на необхідності ввести вторинні санкції проти організацій, а також третіх країн, які допомагають росії обходити санкції.

"Стратегічною ціллю вільного світу є допомогти Україні у підсумку завдати поразки російському агресору та відновити контроль над її міжнародно визнаною територією", - говориться у резолюції Європейського парламенту.