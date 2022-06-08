Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС [ Редагувати ]
Європейський парламент рекомендував Раді ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Резолюція була схвалена під час пленарного засідання сьогодні, 8 червня.
Резолюцію підтримали 438 депутатів, 65 виступили проти й 94 - утримались.
Європарламент закликає надати Україні статус кандидату на вступ до ЄС "як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України". Також він рекомендував "без зволікань" надавати зброю нашій країні у відповідності до потреб, які висловлює наша влада, використовуючи інструмент підтримки миру, координаційний центр й двосторонні угоди між Союзом та Києвом.
Також Європарламент наголосив:
- що Україна в праві самостійно обирати для себе альянси без жодного зовнішнього втручання;
- на важливості розслідувати воєнні злочини, які скоїла росія під час війни проти нашого народу;
- на необхідності ввести вторинні санкції проти організацій, а також третіх країн, які допомагають росії обходити санкції.
"Стратегічною ціллю вільного світу є допомогти Україні у підсумку завдати поразки російському агресору та відновити контроль над її міжнародно визнаною територією", - говориться у резолюції Європейського парламенту.
по темі
Також ЄП запропонує закупити зброю Києву для відбиття російської агресії
Домовленості з Великобританією про обороннний союз - це заходи, які проводяться в цілях безпеки
Європейський союз повинен зробити можливим вступ України до блоку
Наразі Кабінет Міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу
Ми подали офіційну заявку, отримали з Брюсселя перший документ для отримання членства - опитувальник від Єврокомісії, в рекордно швидкі терміни заповнили його і в найближчі тижні Єврокомісія має оголосити свою оцінку щодо готовності України отримати статус кандидата на членство Євросоюзу.