Зеленський назвав умову, за якої росія сяде за стіл переговорів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російська федерація не сяде за стіл переговорів з Україною поки відчуває свою силу. Світ повинен продовжити тиснути на країну-окупанта. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Кут глухий лише тоді, коли сторони не хочуть розв'язувати проблему. Є дві сторони: Україна, навколо якої об'єднаний світ, і Росія, яка варварськи захоплює чужі території. І якщо хоча б одна сторона хоче розв'язати цю проблему, ми точно її розв'яжемо. Бажання РФ сісти за стіл переговорів і дипломатичним шляхом, без вбивств і знущань, розв'язати рішення цієї війни ми не бачимо. Чому? Тому що вона відчуває ще поки що силу", - заявив Зеленський.
Президент відзначив, що світ може допомогти послабити росію потужною санкційною політикою.
"Не можна ввести половину (санкцій, - ред.) і чекати результату - як ще Росія омине ті чи інші санкції. Потрібно потужно в цьому плані працювати, іноді втрачаючи ті чи інші гроші. Але це тимчасово. І це ви зрештою не втратите, адже ви заробляєте головне - незалежність", - додав президент.
За словами президента, жодна країна світу не повинна диктувати всьому світу правила й маніпулювати його у енергетичній, продовольчій сфері.
"А що далі? Далі Польща, країни Прибалтики, Європа - ракетні удари. Далі буде те саме і в бізнесі. І ви це чудово знаєте. Апетит у держави, яка порушила міжнародний закон та нашу територіальну цілісність, великий… Вона потім і вам почне диктувати умови, як займатися бізнесом, з ким, з якими державами мати бізнес-відносини, а з якими ні", - заявив президент.
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