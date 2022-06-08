Там вирішується доля нашого Донбасу - Зеленський про Сєвєродонецьк [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Це дуже жорстока і дуже важка битва.
Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
Він сказав, що Сєвєродонецьк за підсумками й цієї доби залишається епіцентром протистояння на Донбасі.
"Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу", - сказав глава держави.
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