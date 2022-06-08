Українські війська продовжують знищувати окупантів у Сєвєродонецьку. Росіяни відступають під тиском ЗСУ.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

"Росіяни зазнали дуже тяжких втрат у Сєверодонецьку та околицях. Втрати виражаються у кількості тіл російських солдатів у Луганській області - їх сотні", - заявив Арестович.

За його словами, через це війська рф почали трохи відходити у місті. Наразі у Сєвєродонецьку ведуться артилерійські дуелі, при цьому ближніх боїв немає.

Арестович також додав, що нове військове начальство росії планує зменшити кількість втрат серед своїх солдатів, тому артилерійський бій стане більш поширеним на фронті.