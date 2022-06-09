"Пий за Україну!" Під таким гаслом у Празі відбувся доброчинний пивний фестиваль. Чеські броварі безкоштовно надали свою продукцію, щоби зібрати гроші для допомоги Україні.

Скільки заробили? І чи сподобалась ідея гостям заходу - розкаже Ольга Жидецька.

Півтори тисячі людей завітали до празького Конгрес-холу, щоб перехилити кілька кухлів пива за Україну. 40 броварень з Чехії безкоштовно надали свою продукцію для доброчинного фестивалю "Дрінк фор Юкрейн". Усі вторговані на ньому гроші перекажуть на підтримку постраждалих унаслідок війни в Україні. Відвідувачі заходу зазначають - шляхетна мета підштовхує їх не шкодувати коштів на улюблений напій.

Мартин Лезатка, гість фестивалю:

На цінник особливо не дивлюся. По суті п'ю тільки тому, що це все для України. Тому переді мною не постає питання - дорожче пиво чи дешевше. Це хороше свято.

До участі у заході долучилися великі підприємства і маленькі крафтові броварні. На фестивалі також продали з аукціону колекційні пляшки пива. Закуску для поціновувачів хмільного напою забезпечував велетенський фудкорт, у якому знайшлося місце й українським стравам.

Гості фестивалю і напоями, і наїдками - задоволені. Кажуть - пивне свято з добрими намірами - вдалося на славу.

Анна Прухова, гостя фестивалю:

Це дуже приємний захід, тому що він пропонує все, що мені до вподоби. Це - пиво, можливість комусь допомогти та просто фантастична зустріч - бо сьогодні ще й мій дівич-вечір.

Ідея як допомогти постраждалій у війні Україні у чеських броварів виникла ще у березні. Однак втілити її вдалося лише зараз - адже у приміщенні Конгрес-холу, як і багатьох інших подібних закладах працювали центри з розміщення українських біженців. Від початку війни Чехія прийняла їх майже 360 тисяч.

Організаторка фестивалю:

Я - бровар, і добре знаю, як броварі з усієї Чеської республіки готові допомогти. Тому ми влаштували пивний фестиваль. Якби ми добре співали, ми б влаштували музичний фестиваль.

Завдяки пивному фестивалеві вдалося зібрати майже тридцять тисяч євро - їх витратять на гуманітарну допомогу, яку доправляють в Україну. За два дні гості випили три тисячі літрів хмільного напою. Загалом чехи - чи не найзавзятіші шанувальники пива у світі. За даними сайту, World Population Review, вживання цього продукту на душу населення в країні, включаючи новонароджених, сягає майже 145 літрів на рік.