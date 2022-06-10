США відреагували на "вироки" до смерті трьом іноземним бійцям в "ДНР" [ Редагувати ]
Джерело: DW
Адміністрація президента США стурбована винесенням смертного "вироку" трьом іноземним громадянам в "ДНР". Вашингтон закликає рф поважати норми гуманітарного права.
Про це повідомляє держсекретар США Ентоні Блінкен.
Він нагадав про право на захист затриманих іноземців.
"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про фіктивний "судовий процес" і винесенням вироку щодо учасників бойових дій, які законним чином несли службу в Збройних силах України. Ми закликаємо Росію і підконтрольні їй сили з повагою ставитися до міжнародного гуманітарного права, включаючи права і захист, що надається військовополоненим", - заявив Блінкен.
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