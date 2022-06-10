Байден і Болсонару хочуть спільно знайти мирне вирішення війни в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден спільно з президентом Бразилії Жаіром Болсонару домовилися про координацію дій у Раді Безпеки ООН для мирного врегулювання війни в Україні.
Також глави держав мають намір тісно співпрацювати в роботі над запобіганням подальшої вирубки лісів Амазонки. Домовленості були досягнуті в рамках саміту Америк.
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