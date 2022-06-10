Окупанти з мінометів обстріляли Сумську область [ Редагувати ]
Російські війська вночі вчергове обстріляли Сумську область. Ворог з міномета сім разів бив по Середино-Будській громаді.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
"Між 2 та 3 годиною ночі ворог відкривав вогонь з міномета по території Середино-Будської громади. 7 прильотів. Жертв та руйнувань немає", - написав Живицький.
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