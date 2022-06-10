Збройні Сили України виграли битву за Київ. Рівень захисту української столиці не знижується.

Про це заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник під час телемарафону.

"Ми виграли битву за Київ, це щось значить. Станом на сьогодні рівень захисту столиці не знижений. Столиця і підступи до столиці добре зміцнюються. У нас є кілька ліній оборони. Ніхто руки не опустив і оборона посилюється", - заявив він.

За словами речника Міноборони, у найближчій перспективі не видно можливості наступу російських військ на Київ.

"Але все одно рано чи пізно рф може повторити такі наступальні дії", - додав він.