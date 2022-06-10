Україна та росія здійснили черговий обмін полоненими [ Редагувати ]
Україна та росія провели 11-ий обмін полоненими. Про це сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Додому повернувся голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко, який протягом двох місяців перебував у полоні.
Сьогодні 11-ий був обмін завдяки координаційному штабу роботи з полоненими. Чому говорю сьогодні? Тому що два місяці був у полоні наш голова Шевченківської ОТГ Олега Пилипенка, якого дістали та вели переговори дуже довго. Тому до цього моменту не хотів і не міг про це говорити. Але зараз він уже тут.
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