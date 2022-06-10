За три місяці війни одесити здали вже 500 літрів крові та плазми

Чотири тисячі одеситів зареєструвалися за три місяці війни в одеській базі донорів. На початку вторгнення під відділеннями переливання крові стояли величезні черги, а медики працювали мало не цілодобово. Тепер дані потенційних донорів занесли до бази та викликають за потреби. Щоб віддячити тим, хто здає кров, запросили професійного фотохудожника, який створює портрети донорів.

Катерина щойно здала кров, і одразу стає моделлю для фотохудожника. Її обличчя буде частиною великого коллажу одеських донорів. Студентка здає кров вже вшосте.

Катерина Гринчак, студентка:

Мне очень нравится мысль, что моя кровь может ппомочь кому-то из ребят на фронте. Очень щепетильно к этому отношусь.

З початком війни в Одесі почали поповнювати банк крові. Щоб мати гарантовані запаси на випадок великої кількості поранених. На прохання медиків відгукнулися тисячі одеситів. Під відділеннями переливання стояли черги.

Олена Жабановська, завідувачка відділенням переливання крові:

Такое было количество людей, мы просто даже не справлялись. Конечно же, всех принимали, но мы жили на работе.

Але кров має термін зберігання. Тож, медики почали створювати базу потенційних донорів. Тепер повідомляють: скільки людей і з якою групою, потрібні.

Олена Вельможко, координатор проекту "Донор Одеса":

До нас звернулися волонтери з госпіталю, яким потрібні були донори на завтра. Ми написали у телеграм каналі "Одеса офіційно". Нам потрібне було десь 20 -22 людини. В нас за півгодини зареєструвалося 300 бажаючих.

Нині у базі донорів понад 4000 тисячі одеситів. Здавати кров готові і люди поважного віку.

Олена Жабановська, завідувачка відділенням переливання крові:

Были люди приходили и в 75 лет, хотели поделиться свойе кровью. Но есть определенные противопоказания по их здоровью. Поэтому, мы говорили: "Спасибо, мы очень признательны, но подумайте о себе".

Щоб здати кров, донори три дні дотримуються дієти. Адже, жирна страва напередодні процедури, може дати хибнопозитивний результат на інфекційні захворювання.

Катерина Гринчак, студентка:

Чем здоровее буду я, тем больше я смогу помочь человеку, которому это необходимо.

Ігор Ічанський, водолаз:

Та, это - обыкновенный мой образ жизни. Не курить, не пить, не употреблять. Ну, разве что шоколадку съесть нельзя просто. Кофе, вот нельзя пить. Я б выпил с удовольствием. Сказали, что лучше воздержаться.

За три місяці війни одесити здали вже 500 літрів крові та плазми, цього вистачить, щоб допомоги тисячі пацієнтів.

Фотохудожника Бориса Бухмана лікарі запросили, щоб віддячити одеситам за таку щедрість. До всесвітнього Дня донора він фотографує людей одразу після забору крові.

Борис Бухман, фотохудожник:

Вот, приходишь, смотришь им в глаза и понимаешь, что люди - горят, люди - хотят помочь. Чем - хоть частичкой себя, частичку крови своей они отдают. Спасет жизнь чью-то.

Ці люди віддають більше, ніж кров.

Ігор Ічанський, водолаз: