ЗСУ посунули лінію фронту під Запоріжжям - мер Мелітополя [ Редагувати ]
За останні два тижні Збройні сили Україні посунули лінію фронту на 5-7 км від Запоріжжя. Завдяки цьому можна провести деокупацію Мелітополя.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
"За останні два тижні десь на п'ять-сім кілометрів лінію фронту відсунули від Запоріжжя. Тож деокупація і Мелітополя буде. Й інших тимчасово окупованих територій. Саме такий порядок денний ставлять наші захисники собі найближчим часом", - сказав Федоров.
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