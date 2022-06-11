рф видала перші паспорти в окупованому Мелітополі - росЗМІ [ Редагувати ]
Джерело: Інтерфакс
Росія почала паспортизацію в тимчасово окупованому Мелітополі. Так звані "військові адміністрації" повідомляють про видачу перших паспортів.
"Сьогодні у Мелітополі відбулася церемонія видачі перших російських паспортів", - сказав заявив колаборант, член окупаційної адміністрації Запорізької області володимир рогов.
Нагадаємо, нещодавно президент рф володимир путін підписав указ про спрощене отримання громадянства росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України.
Додамо, що російські окупанти зараз також здійснюють незаконну видачу паспортів рф мешканцям окупованих територій Донецької і Луганської областей за прискореною процедурою.
по темі
В окупований Мелітополь (Запорізька область) масово звозять тіла убитих російських солдатів
Цілий відділок поліції у селищі Приазовське Мелітопольського району перейшов на сторону ворога
Із Запоріжжя сьогодні, 11 червня, відкрили зелений коридор для виїзду на тимчасово окуповані території області
Збройні Сили України виграли битву за Київ
Ворог з міномета сім разів бив по Середино-Будській громаді