2,5 мільйона біженців вже повернулися в Україну з початку війни - Frontex [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
2,5 мільйона українських біженців повернулися в Україну з початку повномасштабної війни в нашій країні. Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.
Європейське агентство прикордонної та берегової охорони (Frontex) оголосило, що понад 2,5 млн українців повернулися на батьківщину з початку російського вторгнення в Україну.
Протягом останніх десяти днів в середньому 37 000 українців щодня виїжджали з країн-членів ЄС, прямуючи в Україну і Молдову.
Згідно з даними Frontex, 5,5 мільйона громадян України втекли в ЄС з початку війни. А загальна кількість переміщених осіб, що в'їхали в ЄС, включаючи не громадян України, становить 7,3 млн.
"Кількість українців, які повертаються додому, продовжує перевищувати кількість людей, які залишають країну", - йдеться в повідомленні.
Там також зазначили, що більша частина руху через кордон як і раніше фіксується на прикордонних переходах Польщі та Румунії.
"Frontex продовжує відстежувати потоки біженців, щоб полегшити перетин кордонів і підтримати коридори евакуації. Ми направили 481 офіцера і співробітника вздовж усього східного сухопутного кордону ЄС, в тому числі 345 до країн, які межують з Україною, для підтримки національних влад у прикордонному контролі", - уточнили у заяві.
На початку березня у Frontex оголосили, що допоможуть Румунії в управлінні прикордонною ситуацією через велику кількість біженців, які рятуються від війни. В результаті агентство відправило на румунський кордон понад 150 офіцерів, 45 патрульних машин та іншу техніку.
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