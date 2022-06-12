Україна ніколи не піде на територіальні поступки росії. Кремль спеціально сіє хаос, щоб змусити країну капітулювати, але така тактика не працює.

Про це повідомляє інтерв'ю міністр оборони України Олексій Резніков для The Economist.

Резніков наполягає на тому, що росія занадто багато пролила українській крові, тому про жодні поступки, тим більше територіальні, не може бути й мови.

"Вони намагаються створити достатньо хаосу, паніки та страху, щоб змусити нас підписати акт про капітуляцію. Це не спрацювало", - говорить він.

За словами міністра, українці далекі від настрою, щоб почати поступатися російським окупантам.

"Ми навіть близько не підійшли до такого настрою", - запевнив Резніков.