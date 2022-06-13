Зеленський провів спільну розмову з президентами Польщі та Словаччини [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Ракетні обстріли української території не припиняються. Найскладніша ситуація зараз на сході України.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський у спільній розмові з президентом Польщі Анджєм Дудою та президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.
Зеленський наголосив, що Польща і Словаччина з перших днів війни допомагають українській армії та українцям, які були змушені поїхати за кордон.
"Дякую Анджею Дуді та Зузані Чапутовій за цю важливу підтримку й потужне адвокатування в країнах-членах ЄС євроінтеграційного руху України", - сказав глава української держави.
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