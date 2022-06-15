Можна сформувати безпечні маршрути без розмінування українських портів. Щоб вивезти зерно потрібен безпечний морський коридор.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу сказав журналістам, що "потрібно деякий час" для розмінування українських портів. Щоб його не втрачати можна створити безпечний морський коридор.

"Оскільки місце розташування шахт відоме, судна могли б безпечно заходити та відправлятися в порти без необхідності розмінувати", - сказав він.

Чавушоглу раніше обговорював цей план з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим в Анкарі минулого тижня. Лавров досить зневажливо припустив, що росії не потрібно робити ніяких дій для сприяння експорту українського зерна, і що мова йде лише про те, що українська влада вилучає шахти зі своїх вод.

Київ побоюється, що розмінування вод відкриє нову можливість для Чорноморського флоту Росії нанести удар по Україні з півдня.