Колишній капітан збірної росії з футболу Ігор Денісов в інтерв'ю журналісту Нобелю Арустамяну заявив, що засуджує вторгнення в Україну і назвав те, що сталося "катастрофою".

Я не знаю, может быть, меня за эти слова посадят или убьют, но говорю как есть... Я против, когда люди умирают.

За словами футболіста, він думав про те, щоб виїхати з росії, але не став цього робити. І зізнався, що через кілька днів після початку вторгнення записав звернення до володимира путіна з закликом припинити війну. За словами футболіста, у зверненні він сказав:

Я готов встать на колени перед вами (путіним - ред.).

Екс-капітан збірної росії назвав правильним рішення УЄФА усунути російські футбольні клуби від участі у єврокубках.

Это мое мнение, вы, я, мы все причастны к тому, что происходит. Мы, хочется верить, выбираем власть, и это все происходит. Я вообще за то, чтобы еще больше... Это надо прекратить, то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то такое жесткое по отношению к нам.

Ігор Денісов став одним із небагатьох російських спортсменів, хто відкрито виступив проти війни. Після початку вторгнення в Україну футболіст московського "Динамо" Федір Смолов опублікував в Instagram чорний квадрат із написом "Нет войне". Такий же допис зробив нападник московського "Спартака" Олександр Соболєв, однак невдовзі його видалив.

Нагадаємо, що легендарний гравець збірної Бразилії Пеле закликав путіна зупинити війну в Україні.