Легендарний гравець збірної Бразилії Пеле опублікував в Instagram відкритий лист до президента росії володимира путіна, в якому закликав його зупинити війну в Україні.

"Цей конфлікт аморальний, не має виправдання та приносить лише біль, страх, терор та страждання. Немає жодної причини, щоб він продовжувався", - написав Пеле, якого вважають найкращим футболістом ХХ століття.

Війни існують лише для того, щоб розділяти нації, і немає жодної ідеології, яка б виправдовувала запуски ракет, які ховають мрії дітей, руйнують сім'ї та вбивають невинних.

Я прожив вісім десятиліть, впродовж яких я бачив війни, чув ненависницькі висловлювання, що пропагують звірства в ім'я національної безпеки безхребетними лідерами. Ми маємо зупинити це і змінитись.

Давним-давно я пообіцяв собі, що завжди віддаватиму свій голос в ім'я миру.

Сила, здатна зупинити цей конфлікт, у ваших руках (путіна - ред.). Тих же, які я тиснув у Москві, під час нашої останньої зустрічі у 2017 році.