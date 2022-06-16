"Динамо" проведе благодійний матч [ Редагувати ]
Київське "Динамо" проведе товариський матч із швейцарським клубом "Івердон Спорт". Про це повідомляє офіційний сайт швейцарського клубу.
- Гра проти представника другого дивізіону чемпіонату Швейцарії відбудеться у неділю, 26 червня, на Муніципальному стадіоні у місті Івердон-ле-Бен.
- Стартовий свисток у зустрічі прозвучить о 17.00 за київським часом.
- Вартість квитків на матч становитиме 10 швейцарських франків. Також буде створено можливість для пожертвувань у розмірі 50 та 100 франків.
Усі отримані від проведення поєдинку кошти будуть передані до благодійного фонду Swiss Solidarity для підтримки українських біженців у Швейцарії.
по темі
Головна мета турніру - зібрати кошти на закупівлю квадроциклів і квадрокоптерів для української армії. Ознайомитися з технікою могли всі охочі просто під час турніру.
На території України буде доступна телетрансляція 2-го туру Ліги націй УЄФА між ірландською та українською збірними
Українці поступилися збірній Уельсу з рахунком 1:0. Як відбувалася гра? І яка атмосфера панувала на стадіоні та поза ним - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Україна може поновити футбольні чемпіонати вже в серпні 2022 року
Шотландцям таки вдалося забити один гол. І у другій половині матчу вони змусили українських вболівальників похвилюватися. Але на останніх секундах гри - відзначився наш Артем Довбик і довів рахунок до переконливого 3:1 на користь українців.
Общественные активисты в Беларуси начали призывать выстраивать мир через компании, которые не ушли с рынка, а продолжают работать и платить налоги в Беларуси и РФ, несмотря на постоянные военные действия в Украине