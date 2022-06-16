Російські клуби не повернуться на чемпіонат баскетбольної Євроліги в сезоні-2022/23. Про це йдеться у заяві Євроліги.

Команди з Російської Федерації відсторонені від участі у змаганнях 2022-2023 років через події, пов'язані з війною, що триває в Україні.

16 червня правління ліги сформувало список команд на майбутній сезон, у якому немає жодної російської команди.

Євроліга зазначила, що рішення також зумовлене труднощами, які російські команди зазнають після запровадження проти росії низки обмежень. Зокрема йдеться про заборону на авіаперельоти, а також видачу віз. Крім того, Євроліга посилається на міжнародні спортивні організації, які раніше відсторонили росіян.

Цього сезону в Євролізі виступали московський ЦСКА, петербурзький "Зенит" та казанський УНИКС, однак всі три у березні були виключені зі складу учасників чемпіонату, а їхні результати були анульовані.

Нагадаємо, що росію виключили з чемпіонату Європи з баскетболу 2022 року.