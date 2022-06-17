У Миколаєві вранці пролунали вибухи [ Редагувати ]
У п'ятницю вранці, 17 червня, у Миколаєві прогриміли кілька вибухів. У місті спрацював сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
У кількох будинках пошкоджено вікна. Про загиблих і постраждалих інформації немає.
по темі
У п'ятницю вранці, 17 червня, російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву
У середу, 15 червня, російські війська вкотре обстріляли Миколаїв
У вівторок, 14 червня, у російських Клинцях Брянської області (50 км від кордону з Україною) стався вибух попередньо на території військової бази.
Станом на ранок, 13 червня, окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область
У п'ятницю, 10 червня, в окупованому Донецьку прогримів вибух біля офісу ватажка так званої "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна