На Одещині у місті Південний у важкому стані госпіталізований 37-річний чоловік, який захворів на ботулізм. Про це повідомили у державній установі Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Пацієнт 1985 року народження розповів, що 9 червня вживав тушковану домашню заготівлю із м'яса качок. Стан чоловіка погіршився 13 червня. У нього з'явилися біль у животі, слабкість, сухість у роті, роздвоєння в очах, каламутний зір та птоз.

Постраждалого швидкою госпіталізували до реанімації Одеської інфекційної лікарні, де медики поставили йому діагноз: ботулізм.

У лікарні чоловікові ввели протиботулінічну сироватку. Наразі він продовжує лікування.

Медики зазначили, що у 2021 році на Одещині зареєстрували чотири випадки захворювання на ботулізм, один з них був летальним.

Ботулізм - інфекційне захворювання, що виникає в результаті отруєння токсинами ботулобактерій. Хвороба супроводжується важким ураженням центральної та вегетативної нервової системи.

Причиною ботулізму частіше стають домашні консерви з м'яса, риби, рідше - овочів, в'ялені чи копчені продукти у разі недотримання відповідних вимог при заготівлі, переробці чи зберіганні продукту. Також причиною захворювання може бути споживання в'яленої чи копченої риби та копчених виробів із м'яса (ковбаси, шинки тощо).

Ботулізм не можна визначити за кольором чи смаком: мікроорганізм, що викликає хворобу, не псує продукти. Потенційно небезпечні всі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно чи недостатньо термічно оброблені, транспортувалися чи зберігалися неналежним чином. Навіть консерви, у яких все гаразд із терміном придатності, видом та смаком, можуть бути заражені.

Симптоми ботулізму можуть проявитися через 2 години після вживання заражених продуктів, і значно пізніше - навіть через 4 доби. Ці симптоми включають:

нудоту, блювання та інші ознаки ураження травної системи;

порушення зору;

сильну сухість у роті;

слабкість та підвищену стомлюваність;

запаморочення.

Медики закликають жителів області не вживати в їжу підозрілі консервації, а за перших ознак нездужання - негайно звертатися до лікаря.