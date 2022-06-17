Агресія росії: кількість жертв серед дітей зросла [ Редагувати ]
Понад 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Про це свідчать дані Офісу генпрокурора.
322 дитини загинуло та отримали поранення 581.
Як зазначають у відомстві, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, найбільше постраждало дітей:
- у Донецькій області - 301,
- Харківській - 170,
- Київській - 116,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 54,
- Херсонській - 52,
- Миколаївській - 48,
- Запорізькій - 30,
- Сумській - 17.
Зокрема, стало відомо про загибель ще 2 дівчаток 12 років та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів військами рф Маріуполя в період з березня по травень.
У Генпрокуратурі додають, що через бомбардування та обстріли росіян пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.
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