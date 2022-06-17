Понад 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Про це свідчать дані Офісу генпрокурора.

322 дитини загинуло та отримали поранення 581.

​Як зазначають у відомстві, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей:

у Донецькій області - 301,

Харківській - 170,

Київській - 116,

Чернігівській - 68,

Луганській - 54,

Херсонській - 52,

Миколаївській - 48,

Запорізькій - 30,

Сумській - 17.

Зокрема, стало відомо про загибель ще 2 дівчаток 12 років та хлопчика і дівчинки 5 років внаслідок обстрілів військами рф Маріуполя в період з березня по травень.

У Генпрокуратурі додають, що через бомбардування та обстріли росіян пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.