ЗСУ завдали удару по російському буксиру [ Редагувати ]
Українські військові завдали удару по буксиру Чорноморського флоту росії "Василь Бех", на борту якого знаходився зенітно-ракетний комплекс"ТОР". Про це повідомляє Військово-Морські сили ЗСУ в Telegram.
У відомстві повідомили, що удар був нанесений під час транспортування буксиром на острів зміїних боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту.
Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадила Військово-морським силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників.
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