Українські військові завдали удару по буксиру Чорноморського флоту росії "Василь Бех", на борту якого знаходився зенітно-ракетний комплекс"ТОР". Про це повідомляє Військово-Морські сили ЗСУ в Telegram.

У відомстві повідомили, що удар був нанесений під час транспортування буксиром на острів зміїних боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту.