Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Втрати російської армії за минулу добу склали близько 200 військових вбитими. Всього ця цифра вже перевищила 33 тисячі.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 33150 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1456 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 3563 (+18) од,
- артилерійських систем - 734 (+5) од,
- РСЗВ - 233 (+3) од,
- засоби ППО - 97 (+0) од,
- літаків - 215 (+2) од,
- гелікоптерів - 180 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 593 (+2),
- крилаті ракети - 129 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2496 (+2) од,
- спеціальна техніка - 55 (+0).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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