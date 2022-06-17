Зранку 17 червня росія вдарила ракетами по житлових будинках у Миколаєві. У результаті загинули дві людини, ще 20 осіб отримали поранення, серед них дитина. Госпіталізували 16 постраждалих.

У Мережі з'явилося відео моменту прильоту ракет.

Як повідомили в ДСНС, окупанти "дімілітаризували" п'ять житлових будинків: чотири п'ятиповерхових та один двоповерховий.

У результаті потрапляння боєприпасів та їх уламків сталися численні пошкодження: вибиті вікна, шибки, у квартирах пошкоджені стіни та перекриття, виникли пожежі.