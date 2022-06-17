росія вдарила ракетами по житлових будинках у Миколаєві: з'явилося відео моменту влучання [ Редагувати ]
Зранку 17 червня росія вдарила ракетами по житлових будинках у Миколаєві. У результаті загинули дві людини, ще 20 осіб отримали поранення, серед них дитина. Госпіталізували 16 постраждалих.
У Мережі з'явилося відео моменту прильоту ракет.
Як повідомили в ДСНС, окупанти "дімілітаризували" п'ять житлових будинків: чотири п'ятиповерхових та один двоповерховий.
У результаті потрапляння боєприпасів та їх уламків сталися численні пошкодження: вибиті вікна, шибки, у квартирах пошкоджені стіни та перекриття, виникли пожежі.
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