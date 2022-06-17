путін відреагував на чутки про свою смерть [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент російської федерації володимир путін відреагував на чутки щодо своєї смерті. Він процитував американського письменника Марка Твена.
"Не вийшло. Як казав Марк Твен: "Чутки щодо моєї смерті сильно перебільшені". Те саме і щодо бліцкригу, що стосується Росії", - заявив Путін.
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