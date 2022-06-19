російські окупанти накопичують резерви і готуються до наступу на Слов'янськ. Водночас постійно штурмують Сєвєродонецьк.

Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону, проводять фортифікаційне облаштування місцевості в Гомельській області, ведуть радіоелектронну розвідку.

Сіверський напрямок

Підрозділи збройних сил російської федерації продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Нарощуються системи протиповітряної оборони на території Брянської області.

Харківський напрямок

Противник інтенсивно обстрілював позиції українських військ зі ствольної та реактивної артилерії. Провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мав.

Слов'янський напрямок

російські війська не робили активних дій. Основні зусилля зосереджені на накопиченні ресурсів з метою подальшого наступу в напрямку Слов'янська. Противник обстрілював позиції і вів повітряну розвідку БПЛА "Орлан-10".

На Лиманському напрямку активні дії не зафіксовані.

Сєвєродонецький напрямок

Противник проводить цілодобову повітряну розвідку БПЛА "Орлан-10". Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, успіху ворог не має.