росіяни готують наступ на Слов'янськ і штурмують Сєвєродонецьк: зведення Генштабу [ Редагувати ]
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російські окупанти накопичують резерви і готуються до наступу на Слов'янськ. Водночас постійно штурмують Сєвєродонецьк.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Волинський та Поліський напрямки
Підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону, проводять фортифікаційне облаштування місцевості в Гомельській області, ведуть радіоелектронну розвідку.
Сіверський напрямок
Підрозділи збройних сил російської федерації продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Нарощуються системи протиповітряної оборони на території Брянської області.
Харківський напрямок
Противник інтенсивно обстрілював позиції українських військ зі ствольної та реактивної артилерії. Провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мав.
Слов'янський напрямок
російські війська не робили активних дій. Основні зусилля зосереджені на накопиченні ресурсів з метою подальшого наступу в напрямку Слов'янська. Противник обстрілював позиції і вів повітряну розвідку БПЛА "Орлан-10".
На Лиманському напрямку активні дії не зафіксовані.
Сєвєродонецький напрямок
Противник проводить цілодобову повітряну розвідку БПЛА "Орлан-10". Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають, успіху ворог не має.
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