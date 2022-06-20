Станом на понеділок, 20 червня, тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Бої на вулицях міста йдуть без зупину. Окупанти завдали авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини.

Окрім того, інші населені пункти постійно потерпають від ствольної та реактивної артилерії ворога, останньої доби найдужче гатили по Лисичанську, Сиротиному, Вороновому, Борівському, Устинівці, Тошківці, Оріховому, Золотому, Миколаївці, Білогорівці.

Хочуть стерти до пилу, аби ми не змогли відновити. росіяни не зупинили обстріли вже зруйнованих мостів, що ведуть до обласного центру.

Під постійним вогнем селища-сателіти Сєвєродонецька, вони палають щоденно. Знову були прильоти по "Склопластину" та полігону ДСНС.

Масштабні руйнування цієї доби в Гірській громаді - пошкоджено близько 30 будинків, повідомив Гайдай.