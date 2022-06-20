Тридцять шість тисяч людей вийшли в онлайн на віртуальну версію херсонського проспекту Ушакова! Усі вони залишили на сторінці події коментарі "Херсон - це Україна!". А Збройні Сили України вже поблизу окупованого загарбниками міста. Про ситуацію на Херсонщині у нашому сюжеті.

Ось так за допомогою артилерії наші захисники вибивають з української Херсонщини російських ворогів!

Збройні сили останнім часом суттєво просунулися у бік обласного центру. Про це у своєму відеозверненні заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

Хочу констатировать несколько фактов для того, чтобы поддержать и вернуть веру тем жителям нашим, которые находятся на оккупированных территориях. На сегодняшний день наши героические вооруженные силы Украины существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона. И я уверен, что в ближайшие недели Херсон будет освобожден нашими военными.

Тим часом у генштабі повідомляють - на Херсонщині російські військові укріплюються, зокрема, підсилюють повітряну оборону. Наші захисники просять людей повідомляти про позиції ворожої техніки.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних Сил України:

Противник вдосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони. Російські окупанти нарощують системи протиповітряної оборони на території тимчасово захопленій Херсонської області. Підрозділи сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника.

У Херсоні окупанти й далі вдають із себе визволителів і брешуть людям! На тролейбуси російське плем'я почало клеїти пропагандистські наліпки! Мовляв, місто - історично є російським. Та от самі херсонці сприймають це із насмішкою!

Також орки поширюють інформацію, що нібито понад вісім тисяч людей хочуть отримати російські паспорти. Щоправда, організувати масовку біля так званих "паспортних столів" рашистам не вдалося.

Так само як і спаплюжити систему навчання. Херсонські педагоги не ведуться на тиск російських ворогів! За інформацією міністра освіти й науки, директори шкіл навідріз відмовляються працювати з окупантами.

Сергій Шкарлет, міністр освіти й науки України:

З 60 шкіл тільки двоє погодились працювати із загарбниками.

Рашисти продовжують грабувати херсонських фермерів. Оголосили, що купуватимуть зерно по 85 доларів за тонну. А це у кілька разів дешевше за ринкову ціну! Причому є сумніви, що аграрії отримають ці гроші, швидше за все, українське збіжжя просто заберуть і вивезуть до росії.

Тероризують окупанти й мирне населення! У Скадовську росіяни викрали й вбили співробітника держслужби з надзвичайних ситуацій. Як повідомив у соцмережах радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, рятувальник обстежував місця вибуху, а після роботи його забрали з дому ворожі військові. Згодом чоловіка знайшли мертвим.

Проте невдовзі буде відплата - наші захисники все ближче до Херсону. Містяни, які ненавидять свавілля окупантів, чекають на визволення.