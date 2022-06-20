Інтерактивна карта на асфальті та алея троянд. Так у Кривому Розі відзначили всесвітній день біженця.

Загалом від початку повномасштабної агресії росії - Кривий Ріг став другою домівкою для понад шістдесяти тисяч наших співвітчизників. Більше подробиць знає - Артур Терещенко.

Хотим чтобы наконец-то закончилась война, чтобы вернуться в свой дом, в свой город…

На асфальті вимальовується мапа нашої країни. У символах, словах і кольорах - єдина й неподільна Україна. Так цього літа Кривий Ріг разом з усім світом відзначає День Біженця.

Варвара, переселенка з Донецької обл.:

Я намалювала серце та корону, тому що Україна - це королівська країна і написала зверху напис мого рідного города - Маріуполь.

Поліна Данюк, волонтерка:

Хтось написав свої мрії, хтось написав свої побажання Україні, хтось помітив де його рідне місто, звідки він приїхав і дивлячись на це все в мене наварачувалися сльози, адже я відчуваю той біль українців, які звідти приїхали, що вони бачили дуже страшні речі.

Від початку масштабного вторгнення росії в Україну Кривий Ріг вже прихистив понад шістдесят тисяч вимушених переселенців з Харківщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя.

Василіса Лисова, переселенка з Маріуполя:

Кривой Рог я скажу Вам очень здесь много хороших и добрых людей. Помогали везде, даже просто люди, которые просто встречались нам на пути - помогали, сочувствовали.

Долучилася до патріотичного флешмобу й родина Пікуліних. Тетяна та Андрій - переселенці з Херсону. Кажуть: залишалися вдома до останнього, але 14 квітня змушені були приїхати в Кривий Ріг - місто де пройшло дитинство Тетяни.

Тетяна Та Андрій Пікуліни, переселенці з Херсона:

Ми намалювали нашу річку Дніпро, наше сонечко, наше місто корабелів, наші кавуни Голопристонські, нашу природу, дерева, іви, тополі, тобто все, що закликає до миру, тому що природа там буяє попри все, небо в нас чисте, гарне, красиве, але важко дивитись коли воно укривається чорними хмарами від вибухів.

Разом учасники свята, за кількістю українських міст-героїв, висадили алею троянд. Біля кожного куща встановили й символічні таблички, які наближатимуть нашу Перемогу!

Поліна Данюк, волонтерка: