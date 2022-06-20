За три години 14 ударів: окупанти масово обстріляли південь України [ Редагувати ]
Внаслідок ракетного удару по Одесі у понеділок, 20 червня, сталася пожежа логістичного продовольчого складу. Вдень протягом трьох годин рф випустила на півдні України 14 ракет.
Про це повідомляє міськрада Одеси.
"Рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі", - йдеться в повідомленні.
Як додають в міськраді, в області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежа на площі понад 300 кв.м оперативно ліквідована рятувальниками.
"Постраждалих серед цивільного населення нема", - резюмують в міськраді.
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