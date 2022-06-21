З середи, 22 червня, в Києві рух по Південному мосту буде закрито для приватного транспорту. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) в Telegram.

При цьому заборона не стосуватиметься спеціального транспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.