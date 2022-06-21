На Київ насувається потужна гроза [ Редагувати ]
У Києві сьогодні, 21 червня вдень прогнозують грози. Жителів закликають не паркувати автомобілі поруч із рекламними щитами та деревами.
Про це повідомляє КМДА.
"Синоптики попереджають що у столиці вдень 21 червня очікуються грози. Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері", - йдеться в повідомленні.
Також в КМДА рекомендують в разі сильного вітру триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
"При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
При цьому в низці регіонів також прогнозують шквали та грози.
Так, в Україні, крім південно-східної частини, грози, а в західних областях пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.
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