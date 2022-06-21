Російські війська сьогодні обстріляли Індустріальний район Харкова. Попередньо поранено семеро людей.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення! Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними - 7 постраждалих цивільних", - написав Синєгубов.

За його словами, дані про ворожий обстріл міста наразі оновлюються.

"Просимо харків’ян бути максимально обережними, без необхідності не перебувайте на вулицях - зараз це вкрай небезпечно!", - закликав Синєгубов.