росія обстріляла Харків: щонайменше семеро людей поранені [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні обстріляли Індустріальний район Харкова. Попередньо поранено семеро людей.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
"Окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова та чинять терор проти мирного населення! Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними - 7 постраждалих цивільних", - написав Синєгубов.
За його словами, дані про ворожий обстріл міста наразі оновлюються.
"Просимо харків’ян бути максимально обережними, без необхідності не перебувайте на вулицях - зараз це вкрай небезпечно!", - закликав Синєгубов.
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