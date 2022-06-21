Цивілізований світ має спільними зусиллями покласти край російському фашизму. Інакше війна росії не зупиниться в Україні.

Про це повідомляє постійний представник в ООН Сергій Кислиця.

"Хижаки нападають на тих, хто слабший або здається слабшим, і після таких нападів вони можуть пристраститися до людської крові і стати серійними вбивцями", - зазначив він.

За його словами, перетворення росії на агресивний фашистський режим вже проявилося в нездатності утриматися від нападу на Україну.

"Ми маємо разом зупинити це, і чим швидше, тим краще... Якщо ми дозволимо (президенту росії, - ред.) Путіну або його наступнику на кремлівському престолі відростити відрубані кігті, просочені кров'ю українців, наступна війна неминуча, і цивілізований світ заплатить втричі більше, ніж платить сьогодні. Покінчимо з російським фашизмом зараз же!",- додав Кислиця.