Україна на Радбезі ООН закликала покінчити з російським фашизмом [ Редагувати ]
Цивілізований світ має спільними зусиллями покласти край російському фашизму. Інакше війна росії не зупиниться в Україні.
Про це повідомляє постійний представник в ООН Сергій Кислиця.
"Хижаки нападають на тих, хто слабший або здається слабшим, і після таких нападів вони можуть пристраститися до людської крові і стати серійними вбивцями", - зазначив він.
За його словами, перетворення росії на агресивний фашистський режим вже проявилося в нездатності утриматися від нападу на Україну.
"Ми маємо разом зупинити це, і чим швидше, тим краще... Якщо ми дозволимо (президенту росії, - ред.) Путіну або його наступнику на кремлівському престолі відростити відрубані кігті, просочені кров'ю українців, наступна війна неминуча, і цивілізований світ заплатить втричі більше, ніж платить сьогодні. Покінчимо з російським фашизмом зараз же!",- додав Кислиця.
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