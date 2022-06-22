Окупанти обстріляли Харків: є постраждалі [ Редагувати ]
У середу зранку, 22 червня, окупанти обстріляли Харків та область. Про це свідчить заява голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Зранку тривають обстріли Немишлянського району Харкова. Попередньо 3 поранених. Інформація уточнюється.
За словами очільника регіону, на лінії зіткнення ворог стріляє зі ствольної та реактивної артилерії.
На Харківському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку. У районі Ізюму ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ. Наші військові тримають оборону. Російські окупанти зазнають великих втрат.
по темі
Окупанти минулої доби продовжили обстріли Харкова та Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області
Вночі російські війська з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область
У Харківській області внаслідок ворожих атак за минулу добу загинули троє осіб
За минулу добу окупанти знову обстріляли Чкалівську громаду у Харківській області
У четвер вночі, 9 червня, у Харкові внаслідок російського обстрілу спалахнули пожежі