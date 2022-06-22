"Макс Левін був розстріляний російськими окупантами" - розслідування [ Редагувати ]
Фото: rsf.org
Макс Левін був розстріляний російськими окупантами. Про це свідчить журналістське розслідування правозахисної організації "Reporters sans frontiers".
Його стратили.
Перед тим, як стратити журналіста 13 березня, рашистські покидьки його допитували. Садисти та нелюди.
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