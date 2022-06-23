У Польщі мають намір допомогти Україні у відновленні торгового флоту Джерело: Слово і Діло

Кілька представників суднобудівної промисловості Польщі запропонували створити спільні робочі групи, які обговорюватимуть будівництво суден для України, відновлення торгового флоту, а також співпрацю проектних бюро двох країн.

Польська сторона готова запропонувати навчання українським студентам на Корабельному відділенні Гданської політехніки, а також на навігаційному відділенні морської академії в Гдині.

Також польська сторона готова провести аудит українських суднобудівних підприємств, допомогти у відновленні їх технічного потенціалу та розпочати будівництво суден у співпраці з проектними бюро та фахівцями з Польщі.

Представники польської суднобудівної галузі також відзначили, що співпрацю можна було б почати, наприклад, з будівництва буксирів і барж, які б перевозили по Дніпру Будматеріали, продукцію металургії і т. д.