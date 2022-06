Російські сили з 19 червня просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до міста Лисичанську в Луганській області. Деякі українські частини відійшли, щоб не потрапити в оточення.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Поліпшення показників Росії в цьому секторі, ймовірно, є результатом недавнього підкріплення і сильної концентрації вогню", - йдеться в повідомленні.

Як відзначають в Міноборони Британії, російські сили чинять все більший тиск на Лисичансько-Сєвєродонецьку агломерацію своїм повзучим просуванням по околицях забудованих територій.

"Однак їх зусилля по досягненню більш глибокого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються безуспішними", - йдеться у зведенні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/IMlKAZ5Kay



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/El9tqwfNba