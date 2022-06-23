Окупанти домоглися часткового успіху в районі Лисичанська - британська розвідка [ Редагувати ]
Російські сили з 19 червня просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до міста Лисичанську в Луганській області. Деякі українські частини відійшли, щоб не потрапити в оточення.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
"Поліпшення показників Росії в цьому секторі, ймовірно, є результатом недавнього підкріплення і сильної концентрації вогню", - йдеться в повідомленні.
Як відзначають в Міноборони Британії, російські сили чинять все більший тиск на Лисичансько-Сєвєродонецьку агломерацію своїм повзучим просуванням по околицях забудованих територій.
"Однак їх зусилля по досягненню більш глибокого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються безуспішними", - йдеться у зведенні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 June 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 23, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/IMlKAZ5Kay
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/El9tqwfNba
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