Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про те, що окупанти намагатимуться найближчим часом захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а потім піти на Краматорськ і Слов'янськ. Про це вона сказала під час брифінгу.

Так, аналіз бойових дій від Головного управління розвідки дозволяє стверджувати, що росія веде проти Україну війну на виснаження.

Найближчим часом, за її словами, російські війська намагатимуться захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, бо командуванню рф потрібен привід для того, щоб оголосити про виконання завдання щодо встановлення контролю над Луганською та Донецькою областями.

У подальшому ворог планує зосередити свої зусилля на оволодінні найбільшими містами Донеччини - Краматорськом і Слов'янськом.

Вона також відмітила, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.