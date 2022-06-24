"Окупанти авіацією нищать всі дороги в Лисичанськ" - Гайдай [ Редагувати ]
У Луганській області окупанти нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
Вантажівкою до міста вже не проїхати.
Орки нанесли авіаудари на під‘їзді до Лисичанська. Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде.
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