У Міноборони США вважають, що наступ російських військ в Луганській області перебільшено, а можливий тимчасовий вихід ЗСУ з Сєвєродонецька істотно не вплине на позиції ворога.

Джерело військового відомства зазначило, що тимчасовий вихід українських військ з Сєвєродонецька лише поліпшить оборонні позиції ЗСУ.

"Відходячи з Сєвєродонецька, ЗСУ займають положення, в якому зможуть краще тримати оборону", - сказав він.

У Пентагоні також заявили, російські сили намагаються, але не можуть націлитися на Західну зброю, що надходить в Україну.