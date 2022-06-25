У Пентагоні оцінили ситуацію навколо Сєвєродонецька і постачання зброї [ Редагувати ]
У Міноборони США вважають, що наступ російських військ в Луганській області перебільшено, а можливий тимчасовий вихід ЗСУ з Сєвєродонецька істотно не вплине на позиції ворога.
Джерело військового відомства зазначило, що тимчасовий вихід українських військ з Сєвєродонецька лише поліпшить оборонні позиції ЗСУ.
"Відходячи з Сєвєродонецька, ЗСУ займають положення, в якому зможуть краще тримати оборону", - сказав він.
У Пентагоні також заявили, російські сили намагаються, але не можуть націлитися на Західну зброю, що надходить в Україну.
по темі
США з початку повномасштабного вторгнення виділили для оборони України близько 5,6 млрд доларів
За його словами, зараз неможливо фізично підрахувати кількість обстрілів
У Сєвєродонецьку українські захисники можуть відійти на нові більш укріплені позиції. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Лисичанськ перебуває під щільними обстрілами
Лоскутівка та Рай-Олександрівка від учора окуповані ворогом
Російські сили з 19 червня просунулися більш ніж на 5 км до південних підступів до міста Лисичанську в Луганській області
У Сєвєродонецьку бої з російськими окупантами точаться в промзоні міста, українські захисники контролюють лише територію заводу "Азот". Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай