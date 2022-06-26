У Києві чотири вибухи: що трапилось [ Редагувати ]
У неділю вранці, 26 червня, у Шевченківському районі Києва пролунало чотири сильні вибухи, в місті оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють очевидці.
За інформацією мера Києва Віталія Кличка, вибухи пролунали в Шевченківському районі столиці. До місця події прямують рятувальники і бригади швидкої допомоги.
Кличко також повідомив, що постраждали два житлових будинки, в них відбувається порятунок і евакуація жителів.
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