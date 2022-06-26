Удар ракетами по Києву: під завалами перебувають люди [ Редагувати ]
У неділю, 2 червня, у Шевченківському районі Києва під завалами житлового будинку, куди вранці потрапила ракета, є люди. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє мєр Києва Віталій Кличко в Telegram.
За його словами, частину мешканців будинку евакуйовано.
Кличко зазначив, що в результаті "прильоту" постраждали дві людини, їх госпіталізували.
Зараз постраждалим надається допомога. Ті, хто в лікарні, знаходяться в стабільному стані. Лікарі кажуть, що загрози їхньому життю немає. Зараз ми чуємо, що є люди під завалами. Рятувальники роблять все, щоб їх дістати.
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