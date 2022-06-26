У неділю, 2 червня, у Шевченківському районі Києва під завалами житлового будинку, куди вранці потрапила ракета, є люди. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє мєр Києва Віталій Кличко в Telegram.

За його словами, частину мешканців будинку евакуйовано.

Кличко зазначив, що в результаті "прильоту" постраждали дві людини, їх госпіталізували.