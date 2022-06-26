Удар по Києву: з'явилося відео та деталі з місця порятунку жінки [ Редагувати ]
У неділю, 26 червня, з'явилося відео з місця порятунку жінки у Києві. У той же час, голова Нацполіції Клименко повідомив, що внаслідок ракетної атаки на житловий будинок у Шевченківському районі Києва поранено 5 людей.
Жінка, яку затиснула бетонною плитою у Києві після ракетного удару - громадянка росії, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
За його словами, її паспорт викинуло з будинку вибуховою хвилею.
Кадри спасіння 7-річної дівчинки після удару ракети росії у житлову багатоповерхівку у Києві.
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