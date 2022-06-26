У неділю, 26 червня, з'явилося відео з місця порятунку жінки у Києві. У той же час, голова Нацполіції Клименко повідомив, що внаслідок ракетної атаки на житловий будинок у Шевченківському районі Києва поранено 5 людей.

Жінка, яку затиснула бетонною плитою у Києві після ракетного удару - громадянка росії, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

За його словами, її паспорт викинуло з будинку вибуховою хвилею.

Кадри спасіння 7-річної дівчинки після удару ракети росії у житлову багатоповерхівку у Києві.