Нічні удари по Харкову: обстріляна лікарня та житловий сектор [ Редагувати ]
У неділі вночі, 26 червня, Харків вчергове піддався обстрілам російських військ. Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Ворог атакував лікарню та житлові будинки, врятовано двоє людей.
Ворог завдав удару виключно по житловому сектору, багатоповерхівкам та лікарні. Події сталися у Холодногірському, Шевченківському та Немишлянському районах Харкова. Співробітники ДСНС ліквідували 3 пожежі, було врятовано з-під завалів 2 людей.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, ракета потрапила до медкомплексу на 602-му мікрорайоні.
Голова ОВА Олег Синєгубов також розповів про нічний обстріл міста.
Близько 23 год російська ракета влучила у двоповерховий будинок Холодногірського району Харкова, 2 харків’ян із вибуховими травмами госпіталізували до медичних установ.
За його словами, через обстріли горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі, гаражі.
Після 00 год в Немишлянському районі окупанти обстріляли лікувальний заклад. Пошкоджені дах, технічний поверх, операційна на 7-му поверсі та перекриття 6-го поверху в рентгенкабінеті. Постраждалих немає.
Крім того, по області окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський райони.
Загалом за добу по області через обстріли 7 людей поранено, їх госпіталізували: Харків - 3 людини, Ізюмський район - 4 особи, а у Богодухівському районі загинула жінка 79 років.
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