У неділю, 26 червня, жителі Києва чули вибухи від прильотів ракет по столиці. Як стало відомо пізніше, вибух стався у однії багатоповерхівці у Шевченківському районі. З-під завалів дістали шестирічну дівчинку.

За словами медиків, стан дитини стабільний. У неї є забиття і садна, струс мозку та кілька поранень шиї та за вухом, які зашили хірурги.

Травми, ймовірно, дівчинка отримала внаслідок проникнення стороннього тіла – скла або уламка. Дитина у свідомості. Її життю нічого не загрожує.