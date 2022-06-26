Ракетний удар по Києву: що відомо про постраждалу дівчинку [ Редагувати ]
У неділю, 26 червня, жителі Києва чули вибухи від прильотів ракет по столиці. Як стало відомо пізніше, вибух стався у однії багатоповерхівці у Шевченківському районі. З-під завалів дістали шестирічну дівчинку.
За словами медиків, стан дитини стабільний. У неї є забиття і садна, струс мозку та кілька поранень шиї та за вухом, які зашили хірурги.
Травми, ймовірно, дівчинка отримала внаслідок проникнення стороннього тіла – скла або уламка. Дитина у свідомості. Її життю нічого не загрожує.
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