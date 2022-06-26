Війна в Україні: що відбувається на фронтах 26 червня [ Редагувати ]
Українські захисники завдали окупантам значних втрат на Бахмутському напрямку, також відбито штурми на під Слов’янськом і Харковом. Водночас росіяни намагаються блокувати Лисичанськ з півдня і намагаються атакувати на півночі Херсонщини. Про це повідомляє Генштабу в вечірньому оперативному зведенні 26 червня.
- На Волинському та Поліському напрямках, на території республіки білорусь, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил рф диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України.
- На Сіверському напрямку ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.
- На Харківському напрямку ворог обстрілював з танків і артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдав авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав.
- На Слов’янському напрямку обстрілювали населені пункти Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.
- На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії.
- На Краматорському напрямку активних бойових бій окупанти не вели, обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки.
- На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.
- Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли.
- На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій наших військ зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я. Завдавав ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів в тилових районах сил оборони.
- На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Завдав ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва.
- За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав, відійшов.
Нагадаємо, що заданими розвідки росія нарощує угруповання в Білорусі і стягує сили до Слов'янська.
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